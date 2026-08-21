Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Савиньо переходит из Манчестер Сити в Тоттенхэм за 75 миллионов фунтов

Тоттенхэм согласен выложить за игрока 75 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 87,5 миллионам евро.
Савиньо переходит из Манчестер Сити в Тоттенхэм за 75 миллионов фунтов
Савиньо / Getty Images

Бразильский футболист, вингер Манчестер Сити Савиньо в ближайшее время станет игроком Тоттенхэма.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Манчестер Сити и Тоттенхэм достигли договоренности о переходе 22-летнего вингера.

Тоттенхэм согласен выложить за игрока 75 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 87,5 миллионам евро.

Предполагается, что Савиньо скоро отправится в Тоттенхэм для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

В прошедшем сезоне Савиньо провел 36 матчей за Манчестер Сити, забив четыре гола и отдав три голевые передачи.

Ранее стало известно, что Ювентус заключил контракт с голкипером Тоттенхэма.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости