Савиньо переходит из Манчестер Сити в Тоттенхэм за 75 миллионов фунтов

Тоттенхэм согласен выложить за игрока 75 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 87,5 миллионам евро.

Бразильский футболист, вингер Манчестер Сити Савиньо в ближайшее время станет игроком Тоттенхэма.



Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Манчестер Сити и Тоттенхэм достигли договоренности о переходе 22-летнего вингера.



Тоттенхэм согласен выложить за игрока 75 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 87,5 миллионам евро.



Предполагается, что Савиньо скоро отправится в Тоттенхэм для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.



В прошедшем сезоне Савиньо провел 36 матчей за Манчестер Сити, забив четыре гола и отдав три голевые передачи.



Ранее стало известно, что Ювентус заключил контракт с голкипером Тоттенхэма.