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Атлетико Мадрид нацеливается на Джексона в качестве замены травмированному Серлоту

Атлетико Мадрид рассматривает возможность аренды Николаса Джексона в свете травмы Александера Серлота.
Атлетико Мадрид нацеливается на Джексона в качестве замены травмированному Серлоту
Николас Джексон / Getty Images

Испанская Marca сообщает, что Атлетико Мадрид нацелился на Николаса Джексона в качестве замены травмированному Александеру Серлоту.

Серлот, норвежский форвард, вынужден будет отсутствовать на нескольких матчах из-за травмы.

Атлетико Мадрид рассматривает вариант с подписанием Джексона, надеясь, что возвращение в Испанию поможет сенегальскому игроку вернуться к своей лучшей форме.

Однако несмотря на это, мадридский клуб не может позволить себе полноценный трансфер из-за значительных затрат, сделанных в этом летнем трансферном окне. Вместо этого Атлетико заинтересован в аренде Джексона.

В настоящее время неизвестно, согласятся ли Челси и сам Джексон на такие условия.

Ранее были слухи о возможном уходе еще одного нападающего из Челси.

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