Атлетико Мадрид нацеливается на Джексона в качестве замены травмированному Серлоту

Атлетико Мадрид рассматривает возможность аренды Николаса Джексона в свете травмы Александера Серлота.

Испанская Marca сообщает, что Атлетико Мадрид нацелился на Николаса Джексона в качестве замены травмированному Александеру Серлоту.



Серлот, норвежский форвард, вынужден будет отсутствовать на нескольких матчах из-за травмы.



Атлетико Мадрид рассматривает вариант с подписанием Джексона, надеясь, что возвращение в Испанию поможет сенегальскому игроку вернуться к своей лучшей форме.



Однако несмотря на это, мадридский клуб не может позволить себе полноценный трансфер из-за значительных затрат, сделанных в этом летнем трансферном окне. Вместо этого Атлетико заинтересован в аренде Джексона.



В настоящее время неизвестно, согласятся ли Челси и сам Джексон на такие условия.



Ранее были слухи о возможном уходе еще одного нападающего из Челси.