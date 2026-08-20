Атлетико Мадрид нацеливается на Джексона в качестве замены травмированному Серлоту
Атлетико Мадрид рассматривает возможность аренды Николаса Джексона в свете травмы Александера Серлота.
Испанская Marca сообщает, что Атлетико Мадрид нацелился на Николаса Джексона в качестве замены травмированному Александеру Серлоту.
Серлот, норвежский форвард, вынужден будет отсутствовать на нескольких матчах из-за травмы.
Атлетико Мадрид рассматривает вариант с подписанием Джексона, надеясь, что возвращение в Испанию поможет сенегальскому игроку вернуться к своей лучшей форме.
Однако несмотря на это, мадридский клуб не может позволить себе полноценный трансфер из-за значительных затрат, сделанных в этом летнем трансферном окне. Вместо этого Атлетико заинтересован в аренде Джексона.
В настоящее время неизвестно, согласятся ли Челси и сам Джексон на такие условия.
Ранее были слухи о возможном уходе еще одного нападающего из Челси.
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