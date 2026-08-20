Лиам Делап: Челси готов к переговорам, английские клубы в ожидании

Три английские команды заинтересованы в приобретении Лиама Делапа, нападающего Челси.

Информация, полученная от Бена Джейкобса, указывает на возможный переход Лиама Делапа, нападающего Челси, в другую команду.



Три команды из Англии проявили интерес к этому игроку.



Важно отметить, что Делап привлекает Комо, но Челси требует 50 миллионов фунтов, сумму, которую итальянская сторона не готова оплатить.



Судя по всему, сам Делап хотел бы продолжить свою карьеру в Англии и ожидает подходящих предложений. По данным источников, Ноттингем, Лидс и Эвертон также заинтересованы в этом игроке.



Эти клубы знают о финансовых требованиях Челси, но уверены, что смогут договориться о снижении стоимости.



Ранее стало известно, что Ливерпуль рассматривает возможность приобретения 22-летнего игрока.