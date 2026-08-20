Брайтон отклонил предложение Ливерпуля в £50 млн за Янкубу Минте

Брайтон отклонил предложение Ливерпуля в 50 миллионов фунтов за Янкубу Минте, оставив вопрос о будущем гамбийского футболиста открытым.

Как сообщает The Athletic, Ливерпуль пытался подписать Янкубу Минте, но их предложение было отклонено Брайтоном.



Мерсисайдская команда предложила 50 миллионов фунтов за 22-летнего игрока, но Брайтон отказался от сделки.



В данный момент неясно, собирается ли Брайтон продавать гамбийского футболиста или они просто хотят получить за него больше денег.



Также неизвестно, планирует ли Ливерпуль делать новые предложения по этому игроку.



В прошлом сезоне Янкуба Минте принял участие в 36 матчах и забил семь голов. Сейчас он не играет из-за травмы, которая, как ожидается, потребует двух месяцев для восстановления.



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