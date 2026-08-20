Манчестер Сити нацелился на Аллана Андраде: замена Савиньо или трансферный провал?
Манчестер Сити столкнулся с трудностями в переговорах о переходе Андраде из Палмейраса.
The Athletic сообщает, что Манчестер Сити активно работает над переходом Аллана Андраде.
22-летний вингер из Палмейраса рассматривается как потенциальная замена для Савиньо, который, как предполагается, скоро станет игроком Тоттенхэма.
Однако переход может столкнуться с препятствиями. Зимой Палмейрас отверг предложения от Зенита и Наполи, требуя за Андраде 40 миллионов евро.
В данный момент бразильский клуб не хочет отпускать игрока. Но, согласно источникам, в контракте Андраде указаны отступные в размере 100 миллионов евро.
Пока неизвестно, будет ли Манчестер Сити готов активировать эту клаусулу, или же попытается договориться с Палмейрасом.
Было отмечено ранее, что Тоттенхэм также намерен осуществить двойной трансфер.
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