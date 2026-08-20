Пальинья переходит из Баварии в Бенфику за 14 миллионов евро

Бенфика достигла соглашения с Баварией и Пальиньей, ожидается оформление сделки в ближайшие 24 часа. Стоимость игрока составит 14 миллионов евро.

По данным Фабрицио Романо, полузащитник Баварии из Мюнхена, Пальинья, готовит себя к переезду в новый футбольный клуб.



Бенфика уже пришла к соглашению как с Баварией, так и с самим игроком. Предполагается, что сделка будет оформлена в ближайшие 24 часа.



Стоимость Пальиньи для португальского клуба будет 14 миллионов евро. Дополнительно предусмотрено 5 миллионов евро в виде различных бонусов.



Отметим, что Пальинья не смог приспособиться к жизни в Германии и провел предыдущий сезон в аренде у Тоттенхэма.



Ранее сообщалось, что Тоттенхэм рассматривает возможность двойного трансфера.