Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Пальинья переходит из Баварии в Бенфику за 14 миллионов евро

Бенфика достигла соглашения с Баварией и Пальиньей, ожидается оформление сделки в ближайшие 24 часа. Стоимость игрока составит 14 миллионов евро.
Пальинья переходит из Баварии в Бенфику за 14 миллионов евро
Жуан Пальинья / Getty Images

По данным Фабрицио Романо, полузащитник Баварии из Мюнхена, Пальинья, готовит себя к переезду в новый футбольный клуб.

Бенфика уже пришла к соглашению как с Баварией, так и с самим игроком. Предполагается, что сделка будет оформлена в ближайшие 24 часа.

Стоимость Пальиньи для португальского клуба будет 14 миллионов евро. Дополнительно предусмотрено 5 миллионов евро в виде различных бонусов.

Отметим, что Пальинья не смог приспособиться к жизни в Германии и провел предыдущий сезон в аренде у Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм рассматривает возможность двойного трансфера.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости