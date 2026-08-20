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Бавария и NHL объявляют о долгосрочном партнерстве: Германия готовится к серии матчей

Бавария и NHL объединяют усилия для продвижения хоккея и футбола в Северной Америке и Германии, включая организацию матчей NHL в Германии.
Бавария и NHL объявляют о долгосрочном партнерстве: Германия готовится к серии матчей
fcbayern.com

Бавария и Национальная хоккейная лига (NHL) заключили долгосрочное стратегическое партнерство, подтвержденное контрактом.

Партнерство включает в себя создание платформы для сотрудничества между различными видами спорта, организацию медиа-кампаний и совместное брендирование.

NHL будет расширять присутствие бренда Бавария на рынке Северной Америки, в то время как мюнхенская сторона будет поддерживать хоккейные инициативы в Германии.

Кроме того, Германия будет организовывать шесть матчей NHL в течение ближайших двух лет. Бостон сыграет с еще не определенным соперником, Оттава встретится с Чикаго в Дюссельдорфе, а Эдмонтон проведет два матча в Кельне.

Ранее было заявлено, что YouTube может получить региональные права на трансляции матчей Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).

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