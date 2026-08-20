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Ювентус отказался от Трубина из-за требований Бенфики в 35 миллионов евро

Бенфика отклонила предложение Ювентуса об аренде Трубина, настаивая на его полном выкупе за 35 миллионов евро.
Ювентус отказался от Трубина из-за требований Бенфики в 35 миллионов евро
Анатолий Трубин / Getty Images

Итальянский футбольный клуб Ювентус рассматривал возможность подписания контракта с украинским вратарем Анатолием Трубиным, но не смог договориться с его текущим клубом - Бенфикой.

По данным Calciomercato.it, португальская команда настаивала на обязательном выкупе игрока за 35 миллионов евро в рамках предполагаемого контракта.

Ювентус намеревался арендовать 25-летнего голкипера с возможностью последующего выкупа, но такой вариант не устроил Бенфику. В итоге Ювентус заключил договор с Гульельмо Викарио.

Следует отметить, что Трубин начал текущий сезон в качестве второго вратаря Бенфики. Украинец принял участие в двух матчах отборочного этапа Лиги Европы, но в четырех последних официальных играх команды не выходил на поле.

Между тем, Тоттенхэм намерен приобрести двух футболистов из Манчестер Сити.

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