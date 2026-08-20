Тоттенхэм и Манчестер Сити ведут переговоры о трансфере Савиньо и Мармуша

Переговоры о трансфере Савиньо и Мармуша достигли продвинутой стадии.

Тоттенхэм начал диалог с Манчестер Сити относительно возможного перехода Савиньо и Омара Мармуша.



Как сообщает The Athletic, переговоры о трансфере 22-летнего флангового игрока и 27-летнего форварда уже достигли продвинутой стадии.



Вместе с тем, talkSPORT утверждает, что Манчестер Сити готов отпустить обоих футболистов за 150 миллионов фунтов.



Средства массовой информации отмечают, что клубы продолжают обсуждение условий возможного соглашения.



Важно упомянуть, что Челси проводит распродажу, и уже решено, что будет с Мудриком.