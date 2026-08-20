Тоттенхэм и Манчестер Сити ведут переговоры о трансфере Савиньо и Мармуша
Переговоры о трансфере Савиньо и Мармуша достигли продвинутой стадии.
Тоттенхэм начал диалог с Манчестер Сити относительно возможного перехода Савиньо и Омара Мармуша.
Как сообщает The Athletic, переговоры о трансфере 22-летнего флангового игрока и 27-летнего форварда уже достигли продвинутой стадии.
Вместе с тем, talkSPORT утверждает, что Манчестер Сити готов отпустить обоих футболистов за 150 миллионов фунтов.
Средства массовой информации отмечают, что клубы продолжают обсуждение условий возможного соглашения.
Важно упомянуть, что Челси проводит распродажу, и уже решено, что будет с Мудриком.
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