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Челси готов расстаться с 12 игроками: большой распродаж перед закрытием трансферного окна

Челси планирует продажу или аренду 12 игроков в связи с желанием сократить состав команды до 1 сентября.
Челси готов расстаться с 12 игроками: большой распродаж перед закрытием трансферного окна
Игроки Челси / Getty Images

Как сообщает The Athletic, футбольный клуб Челси намерен распрощаться с 12 игроками до завершения трансферного окна.

Лондонский клуб стремится сократить свой состав до 1 сентября. Челси готов продать или предложить своих игроков в аренду.

Список игроков, которых Челси намерен отпустить, включает Михаила Мудрика, Николаса Джексона, Лиама Делапа, Тосина Адарабиойо, Мамаду Сарра, Аарона Ансельмино, Марка Гиу, Акселя Дисаси, Омари Келлимана, Давида Датро Фофана, Калеба Уайли и Дэвида Вашингтона.

Стоит отметить, что стремление Челси сократить состав обусловлено не только финансовыми причинами. В следующем сезоне команда не будет принимать участие в еврокубках, и клуб хочет предотвратить ситуацию, когда большинству игроков не хватит игрового времени.

Тем временем, Забарный может продолжить свою карьеру в команде АПЛ.

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