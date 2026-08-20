Челси готов расстаться с 12 игроками: большой распродаж перед закрытием трансферного окна

Челси планирует продажу или аренду 12 игроков в связи с желанием сократить состав команды до 1 сентября.

Как сообщает The Athletic, футбольный клуб Челси намерен распрощаться с 12 игроками до завершения трансферного окна.



Лондонский клуб стремится сократить свой состав до 1 сентября. Челси готов продать или предложить своих игроков в аренду.



Список игроков, которых Челси намерен отпустить, включает Михаила Мудрика, Николаса Джексона, Лиама Делапа, Тосина Адарабиойо, Мамаду Сарра, Аарона Ансельмино, Марка Гиу, Акселя Дисаси, Омари Келлимана, Давида Датро Фофана, Калеба Уайли и Дэвида Вашингтона.



Стоит отметить, что стремление Челси сократить состав обусловлено не только финансовыми причинами. В следующем сезоне команда не будет принимать участие в еврокубках, и клуб хочет предотвратить ситуацию, когда большинству игроков не хватит игрового времени.



Тем временем, Забарный может продолжить свою карьеру в команде АПЛ.