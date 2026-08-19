Интер и Ливерпуль договорились о трансфере Джонса за 35 млн евро
Сделка на 35 миллионов евро: Интер приобретает Джонса из Ливерпуля.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о согласии между Интером и Ливерпулем на трансфер полузащитника Кертиса Джонса.
Романо подтвердил, что клубы договорились о переходе 25-летнего игрока за 35 миллионов евро.
Предполагается, что в ближайшем будущем сделка будет завершена, и Джонс пройдет медицинскую проверку.
🚨⚫️🔵 EXCLUSIVE: Inter agree deal to sign Curtis Jones from Liverpool, here we go! 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026
Verbal agreement in place at €35m package fee from #LFC, agreement also with the player and medical being planned next. pic.twitter.com/rh5IUbVgsb
Важно отметить, что у Джонса был еще один год контракта с Ливерпулем, и он мог стать свободным агентом в следующем году.
Тем временем, другой итальянский футбольный клуб подписал контракт с молодым португальским футболистом.
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