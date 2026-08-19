Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Интер и Ливерпуль договорились о трансфере Джонса за 35 млн евро

Сделка на 35 миллионов евро: Интер приобретает Джонса из Ливерпуля.
Интер и Ливерпуль договорились о трансфере Джонса за 35 млн евро
Кертис Джонс / Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о согласии между Интером и Ливерпулем на трансфер полузащитника Кертиса Джонса.

Романо подтвердил, что клубы договорились о переходе 25-летнего игрока за 35 миллионов евро.

Предполагается, что в ближайшем будущем сделка будет завершена, и Джонс пройдет медицинскую проверку.



Важно отметить, что у Джонса был еще один год контракта с Ливерпулем, и он мог стать свободным агентом в следующем году.

Тем временем, другой итальянский футбольный клуб подписал контракт с молодым португальским футболистом.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости