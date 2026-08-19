Цыганков под угрозой увольнения из Жироны после скандала на матче

Цыганков отказался играть против Леганеса, что вызвало дисциплинарное расследование в клубе Жирона.

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Виктор Цыганков, игрок футбольного клуба Жирона, стал объектом дисциплинарного расследования после инцидента во время матча против Леганеса.



Как сообщает Mundo Deportivo, Цыганков был внесен в список игроков на матч, но отказался переодеваться и выходить на поле.



По правилам Liga AFE, Цыганков может быть подвергнут наказанию за серьезное или крайне серьезное нарушение, варьирующееся от штрафа и временного отстранения на срок до 30 дней до более строгих санкций.



В крайнем случае дисциплинарные действия могут включать даже увольнение. Конечное решение будет принято на основе результатов внутреннего расследования, проводимого клубом Жирона.



А в это время украинский футболист Илья Забарный имеет возможность продолжить карьеру в команде английской Премьер-лиги.