Теренс Кроуфорд: Боксерская карьера завершена, возвращения не будет

"Кроуфорд завершил карьеру и не планирует возвращения", - утверждает его тренер.

Тренер Теренса Кроуфорда Брайан Макинтайр отвергает спекуляции о возможном возвращении бывшего чемпиона мира на боксерскую арену.



По словам Макинтайра, Кроуфорд навсегда покинул бокс после своего триумфа над Саулем Альваресом в декабре, как сообщает Boxing News Online.

Черт побери, да нет же, не вернется он. С этим покончено. Ему нет надобности возвращаться.

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