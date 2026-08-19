Теренс Кроуфорд: Боксерская карьера завершена, возвращения не будет
"Кроуфорд завершил карьеру и не планирует возвращения", - утверждает его тренер.
Тренер Теренса Кроуфорда Брайан Макинтайр отвергает спекуляции о возможном возвращении бывшего чемпиона мира на боксерскую арену.
По словам Макинтайра, Кроуфорд навсегда покинул бокс после своего триумфа над Саулем Альваресом в декабре, как сообщает Boxing News Online.
Черт побери, да нет же, не вернется он. С этим покончено. Ему нет надобности возвращаться.
Следует отметить, что Кроуфорд завершил свою боксерскую жизнь с идеальным рекордом 42-0 и пятью мировыми титулами в разных весовых классах.
Тем временем ранее Фьюри заявлял, что в ближайшее время будет объявлен его следующий бой.
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