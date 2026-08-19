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Теренс Кроуфорд: Боксерская карьера завершена, возвращения не будет

"Кроуфорд завершил карьеру и не планирует возвращения", - утверждает его тренер.
Теренс Кроуфорд: Боксерская карьера завершена, возвращения не будет
Брайан Макинтайр и Теренс Кроуфорд / Getty Images

Тренер Теренса Кроуфорда Брайан Макинтайр отвергает спекуляции о возможном возвращении бывшего чемпиона мира на боксерскую арену.

По словам Макинтайра, Кроуфорд навсегда покинул бокс после своего триумфа над Саулем Альваресом в декабре, как сообщает Boxing News Online.

Черт побери, да нет же, не вернется он. С этим покончено. Ему нет надобности возвращаться.



Следует отметить, что Кроуфорд завершил свою боксерскую жизнь с идеальным рекордом 42-0 и пятью мировыми титулами в разных весовых классах.

Тем временем ранее Фьюри заявлял, что в ближайшее время будет объявлен его следующий бой.

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