Илья Забарный может покинуть ПСЖ: Тоттенхэм в списке возможных претендентов

Забарный может покинуть ПСЖ из-за отсутствия игрового времени, но пока нет предложений о переходе.

Как сообщает TEAMtalk, Илья Забарный, возможно, покинет ПСЖ.



Украинский футболист, играющий на позиции защитника, вероятно, не сможет регулярно выходить на поле, что является главной причиной его предполагаемого ухода. Однако на данный момент конкретных предложений о переходе еще не было.



Стоит отметить, что ранее Ливерпуль проявлял интерес к 23-летнему игроку, но после того как Рональд Араухо стал частью команды, интерес к Забарному пропал.



Челси также рассматривал Забарного как потенциального новичка, но после присоединения Максанса Лакруа к команде, лондонский клуб не планирует дальнейшего укрепления обороны. Вместе с тем Тоттенхэм может рассмотреть возможность приобретения Забарного после ухода Кристиана Ромеро.



Параллельно, Барселона продолжает попытки подписать форварда из Атлетико Мадрид.