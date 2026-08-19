Гарри Кейн - главный претендент на Золотой мяч, утверждает Лотар Маттеус

"Кейн - наиболее достоин Золотого мяча", - утверждает Маттеус, отмечая его великолепную игру и отсутствие ошибок.

Бывший футболист Баварии Лотар Маттеус заявил, что Гарри Кейн - главный претендент на Золотой мяч. Он выразил свои взгляды в беседе со Sky Sport.



Маттеус акцентировал внимание на том, что Кейн получил две награды внутри своего клуба Бавария и был награжден Золотой бутсой как лучший бомбардир Европы. Тем не менее, по мнению аналитика, в карьере английского игрока отсутствуют победы в Лиге чемпионов и на мировом чемпионате.



Маттеус утверждает, что Кейн наиболее достоин Золотого мяча. Он показал великолепную игру и, по мнению специалиста, не допустил ни единой ошибки.

Больше других Золотой мяч заслуживает Кейн. Он демонстрировал выдающуюся игру и, на мой взгляд, не дал ни единой слабинки.

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