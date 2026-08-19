Бруну Фернандеш отклоняет новый контракт с МЮ: будущее под вопросом

Предложение о новом контракте, увеличивающее годовой доход Фернандеша всего на 500 тысяч евро, не удовлетворило футболиста, ставя под вопрос его будущее в клубе.

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отказался от предложения клуба о новом контракте.



Важно упомянуть, что предложенный контракт предлагал увеличить годовой доход португальского футболиста всего на 500 тысяч евро, что не устроило 31-летнего полузащитника.



В связи с этим, будущее Фернандеша в Манчестер Юнайтед остается неопределенным. Если стороны не смогут договориться о новых условиях, игрок может стать свободным агентом в следующем году.

🚨 Manchester United have offered Bruno Fernandes a new contract, but the Portuguese midfielder has rejected the proposal.



💰 The offer included only €500k more per year, which was not enough to convince Fernandes to extend.



🔴⚠️ As things stand, Bruno Fernandes could leave… pic.twitter.com/1Z27CFXLdc — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 18, 2026

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook