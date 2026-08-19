Бруну Фернандеш отклоняет новый контракт с МЮ: будущее под вопросом
Предложение о новом контракте, увеличивающее годовой доход Фернандеша всего на 500 тысяч евро, не удовлетворило футболиста, ставя под вопрос его будущее в клубе.
Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отказался от предложения клуба о новом контракте.
Важно упомянуть, что предложенный контракт предлагал увеличить годовой доход португальского футболиста всего на 500 тысяч евро, что не устроило 31-летнего полузащитника.
В связи с этим, будущее Фернандеша в Манчестер Юнайтед остается неопределенным. Если стороны не смогут договориться о новых условиях, игрок может стать свободным агентом в следующем году.
🚨 Manchester United have offered Bruno Fernandes a new contract, but the Portuguese midfielder has rejected the proposal.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 18, 2026
💰 The offer included only €500k more per year, which was not enough to convince Fernandes to extend.
🔴⚠️ As things stand, Bruno Fernandes could leave… pic.twitter.com/1Z27CFXLdc
Ранее было известно о том, что клубы из Саудовской Аравии и Европы проявляют интерес к Фернандешу.
Также следует упомянуть, что судьи Английской Премьер-лиги (АПЛ) теперь не будут неприкосновенными, их решения будут подвержены публичному обсуждению.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: