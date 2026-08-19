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Бруну Фернандеш отклоняет новый контракт с МЮ: будущее под вопросом

Предложение о новом контракте, увеличивающее годовой доход Фернандеша всего на 500 тысяч евро, не удовлетворило футболиста, ставя под вопрос его будущее в клубе.
Бруну Фернандеш отклоняет новый контракт с МЮ: будущее под вопросом
Бруну Фернандеш / Getty Images

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отказался от предложения клуба о новом контракте.

Важно упомянуть, что предложенный контракт предлагал увеличить годовой доход португальского футболиста всего на 500 тысяч евро, что не устроило 31-летнего полузащитника.

В связи с этим, будущее Фернандеша в Манчестер Юнайтед остается неопределенным. Если стороны не смогут договориться о новых условиях, игрок может стать свободным агентом в следующем году.



Ранее было известно о том, что клубы из Саудовской Аравии и Европы проявляют интерес к Фернандешу.

Также следует упомянуть, что судьи Английской Премьер-лиги (АПЛ) теперь не будут неприкосновенными, их решения будут подвержены публичному обсуждению.

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