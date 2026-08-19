Досрочный финал: Поль Погба больше не игрок Монако

Монако расторгает контракт с Погба из-за травм и невыполнения ожиданий.

Полузащитник Поль Погба и французский футбольный клуб Монако решили досрочно расторгнуть контракт, согласно заявлению официального представителя клуба.



Стоит отметить, что первоначально договор с 33-летним футболистом был подписан до июня 2027 года, но решение об окончании сотрудничества было принято до начала нового сезона.



Погба присоединился к Монако в качестве свободного агента в летнее трансферное окно 2025 года, но не сумел восстановить свою прежнюю форму.



Основной причиной стали повреждения. В прошлом летнем сезоне футболист смог сыграть только в одном предсезонном матче, после которого получил травму колена и был вынужден уйти с поля.



Тем временем, Манчестер Юнайтед возобновляет диалоги о покупке ценного полузащитника.