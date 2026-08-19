Барселона на грани трансфера: Хулиан Альварес - новый центрфорвард?
Барселона продолжает настаивать на приобретении Хулиана Альвареса из Атлетико, видя в нем идеального центрального нападающего.
Однако, Атлетико не стремится отпустить игрока. Президент клуба Энрике Сересо, исполнительный директор Мигель Анхель Хиль Марин и главный тренер Диего Симеоне заявили о своем стремлении сохранить Альвареса в команде. Тем не менее, Симеоне не включил его в состав для игры против Малаги.
По данным Mundo Deportivo, Барселона дала себе 2-3 дня на принятие решения по этому вопросу. Если договоренность не будет достигнута, клуб будет вынужден искать альтернативы, хотя Альварес все еще является их предпочтительным вариантом.
Альварес сам выразил желание перейти в Барселону. Тренер Ханси Флик также считает его наиболее подходящим кандидатом на роль центрального нападающего.
Ранее Барселона успешно осуществила трансфер полузащитника из Манчестер Сити.