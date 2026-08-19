Рома вложила 25 млн евро в молодого португальца Родриго Мору

Рома заключила сделку на 25 миллионов евро за 19-летнего Родриго Мору, сохраняя возможность приобрести оставшиеся 50% прав на игрока.

Рома, итальянский футбольный клуб, официально подтвердил приобретение Родриго Моры, 19-летнего португальского футболиста. Сумма сделки составила 25 миллионов евро, с возможностью дополнительной выплаты двух миллионов в форме бонусов.



Важно упомянуть, что Порту сохранил за собой 50% прав на игрока, однако Рома может их приобрести за дополнительные 25 миллионов евро.



В прошлом сезоне Мора принял участие в 44 матчах, в которых семь раз отметился результативными действиями.



Кроме того, стало известно о том, что Ювентус подписал контракт с новым вратарем.