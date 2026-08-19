МЮ вновь нацелился на Карлоса Балеба: трансфер за 60 миллионов евро?

Манчестер Юнайтед предложил Брайтону более 60 миллионов евро за Карлоса Балеба, ведутся активные переговоры.

Журналист Дэвид Орнштейн сообщает, что Манчестер Юнайтед снова пытается подписать Карлоса Балеба.



В прошлом году манчестерцы уже пытались привлечь камерунского игрока, но отказались из-за требования Брайтона выплатить более 100 миллионов евро.



Однако, по мнению Орнштейна, сейчас трансфер может быть осуществлен за меньшую сумму. Манчестер Юнайтед уже сделал предложение в размере более 60 миллионов евро.



Брайтон еще не принял это предложение, но и не отклонил его. В настоящее время обсуждения между сторонами активно идут, что может привести к успешному завершению сделки.



В прошлом сезоне Балеба испытал проблемы с формой, что многие связывают с неудачным переходом. Игрок очень заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед.



Также стоит отметить, что вратарь Тоттенхэма отправился в Италию.