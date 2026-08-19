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МЮ вновь нацелился на Карлоса Балеба: трансфер за 60 миллионов евро?

Манчестер Юнайтед предложил Брайтону более 60 миллионов евро за Карлоса Балеба, ведутся активные переговоры.
МЮ вновь нацелился на Карлоса Балеба: трансфер за 60 миллионов евро?
Карлос Балеба / Getty Images

Журналист Дэвид Орнштейн сообщает, что Манчестер Юнайтед снова пытается подписать Карлоса Балеба.

В прошлом году манчестерцы уже пытались привлечь камерунского игрока, но отказались из-за требования Брайтона выплатить более 100 миллионов евро.

Однако, по мнению Орнштейна, сейчас трансфер может быть осуществлен за меньшую сумму. Манчестер Юнайтед уже сделал предложение в размере более 60 миллионов евро.

Брайтон еще не принял это предложение, но и не отклонил его. В настоящее время обсуждения между сторонами активно идут, что может привести к успешному завершению сделки.

В прошлом сезоне Балеба испытал проблемы с формой, что многие связывают с неудачным переходом. Игрок очень заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед.

Также стоит отметить, что вратарь Тоттенхэма отправился в Италию.

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