АПЛ открывает занавес судейских решений: аудиозаписи и комментарии станут доступными для фанатов

АПЛ обеспечит прозрачность судейских решений, публикуя объяснения вердиктов и аудиозаписи обсуждений с игроками.

Согласно информации BBC, начиная с предстоящего сезона, Английская Премьер-лига (АПЛ) будет обнародовать решения Комиссии по ключевым инцидентам (KMI) по поводу спорных ситуаций, связанных с вердиктами судей и VAR.



Теперь фанаты смогут просмотреть комментарии судей, которые объясняют их вердикты, а также прослушать аудиозаписи их бесед с игроками, записанные с помощью камеры RefCam. Это мероприятие направлено на повышение прозрачности судейского процесса.



До сих пор информация о решениях KMI, в которых участвуют пять членов, была доступна исключительно для клубов и судей. Теперь эта информация будет размещена в матч-центре АПЛ на социальной платформе X, а также на официальном сайте и в приложении лиги.



Так, АПЛ стремится сделать процесс оценки спорных моментов более доступным, позволяя фанатам лучше понять логику принятия решений судьями и видеоассистентами.



Ранее глава АПЛ критиковал Инфантино и его план по продаже прав на проведение чемпионата мира.