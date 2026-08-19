Руководитель АПЛ: ФИФА запустила процесс саморазрушения

Мастерс критикует план Инфантино о продаже прав на ЧМ и призывает к глобальным изменениям в ФИФА.

Руководитель Английской Премьер-лиги (АПЛ) Ричард Мастерс в интервью для BBC высказался о предложении главы ФИФА Джанни Инфантино о формировании коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise для продажи части прав на проведение чемпионата мира.



Стоит отметить, что этот план был отвергнут после протестов футбольных конфедераций и угрозы бойкота турнира со стороны стран УЕФА. После этого, несколько ассоциаций, включая английскую, отозвали свои письма, поддерживающие повторное избрание Инфантино.



"ФИФА сама создала себе проблему. Организация нажала на кнопку самоуничтожения. Не думаю, что ФИФА вообще стоило рассматривать возможность продажи своей доли прав на чемпионат мира. Это плохая идея", - заявил Мастерс.



Он также подчеркнул, что будущий кандидат на пост президента ФИФА должен предложить глобальные изменения в структуре организации и пересмотреть роль лидера мирового футбола.



Ранее стало известно, что ФИФА уволила одного из своих высокопоставленных менеджеров за критику Инфантино.