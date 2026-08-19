FFF может отказаться поддерживать Инфантино, президента ФИФА

Глава FFF Филипп Диалло, возможно, прекратит поддержку президента ФИФА Инфантино, собирая комитет для официального решения в сентябре.

Как сообщает L’Equipe, Французская футбольная федерация (FFF) может отказаться от поддержки президента ФИФА Джанни Инфантино.



Несмотря на то, что FFF до настоящего времени не высказывала официально своего мнения относительно Инфантино, некоторые СМИ утверждали, что Филипп Диалло, глава федерации, поддерживает его.



Тем не менее, согласно информации L’Equipe, Диалло решил отказаться от поддержки Инфантино в его стремлении сохранить свой пост президента ФИФА. Предполагается, что в сентябре Диалло соберет исполнительный комитет для принятия официального решения по этому вопросу.



Сейчас источники утверждают, что FFF, по меньшей мере, в текущих обстоятельствах, не будет поддерживать Инфантино.



Ранее стало известно, что ФИФА уволила одного из своих сотрудников за критику Инфантино.