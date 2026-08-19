Аль-Хиляль не отступает: борьба за Уоткинса из Астон Виллы продолжается

Аль-Хиляль не отступает, стремясь приобрести Уоткинса, несмотря на отказ Астон Виллы продать футболиста.

По данным The Athletic, футбольная команда Аль-Хиляль обратила свое внимание на Олли Уоткинса.



Астон Вилла, где играет Уоткинс, отвергла предложение в сумме 45 миллионов евро.



Клуб планирует сохранить 30-летнего футболиста, чей контракт истекает только в 2028 году.



Однако, источник утверждает, что Аль-Хиляль не собирается сдаваться и попытается уговорить Астон Виллу продать Уоткинса, учитывая, что сам игрок не возражает против переезда на Ближний Восток.



Было также отмечено, что голкипер Тоттенхэма отправился в Италию.