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Аль-Хиляль не отступает: борьба за Уоткинса из Астон Виллы продолжается

Аль-Хиляль не отступает, стремясь приобрести Уоткинса, несмотря на отказ Астон Виллы продать футболиста.
Аль-Хиляль не отступает: борьба за Уоткинса из Астон Виллы продолжается
Олли Уоткинс / Getty Images

По данным The Athletic, футбольная команда Аль-Хиляль обратила свое внимание на Олли Уоткинса.

Астон Вилла, где играет Уоткинс, отвергла предложение в сумме 45 миллионов евро.

Клуб планирует сохранить 30-летнего футболиста, чей контракт истекает только в 2028 году.

Однако, источник утверждает, что Аль-Хиляль не собирается сдаваться и попытается уговорить Астон Виллу продать Уоткинса, учитывая, что сам игрок не возражает против переезда на Ближний Восток.

Было также отмечено, что голкипер Тоттенхэма отправился в Италию.

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