Ювентус готовится к досрочному расторжению контракта с Артуром

Ювентус планирует расторгнуть досрочно контракт с бразильским полузащитником Артуром.

Фабрицио Романо сообщает, что Ювентус намерен прекратить сотрудничество с Артуром.



Туринский клуб ведет переговоры с 30-летним бразильским футболистом о возможности досрочного расторжения контракта по взаимному согласию.



Отметим, что в 2020 году Ювентус купил этого полузащитника у Барселоны за 80 млн евро.



Однако с 2022 года Артур играл на правах аренды в разных клубах, включая Ливерпуль, Фиорентину, Жирону и Гремио.



Также было упомянуто ранее, что Ювентус подписал контракт с новым голкипером.