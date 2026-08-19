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Ювентус готовится к досрочному расторжению контракта с Артуром

Ювентус планирует расторгнуть досрочно контракт с бразильским полузащитником Артуром.
Ювентус готовится к досрочному расторжению контракта с Артуром
Артур / Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что Ювентус намерен прекратить сотрудничество с Артуром.

Туринский клуб ведет переговоры с 30-летним бразильским футболистом о возможности досрочного расторжения контракта по взаимному согласию.

Отметим, что в 2020 году Ювентус купил этого полузащитника у Барселоны за 80 млн евро.

Однако с 2022 года Артур играл на правах аренды в разных клубах, включая Ливерпуль, Фиорентину, Жирону и Гремио.

Также было упомянуто ранее, что Ювентус подписал контракт с новым голкипером.

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