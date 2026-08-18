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Звезда Баварии Мусиала второй раз теряет сознание на поле: тревога усиливается

Второй эпизод потери сознания у Мусиалы во время матча вызывает тревогу.
Звезда Баварии Мусиала второй раз теряет сознание на поле: тревога усиливается
Джамал Мусиала снова потерял сознание / Getty Images

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Футболист Баварии Джамал Мусиала вновь столкнулся с проблемой потери сознания на футбольном поле во время игры. Это уже второй случай такого рода за недолгий период времени.

В ходе товарищеского матча против Хайденхайма 18 августа, который Бавария выиграла со счетом 4:2, 23-летний игрок неожиданно потерял сознание. Согласно информации от Goal.com, это случилось всего через шесть минут после того, как он вышел на замену на 61-й минуте матча.

Getty Images
Getty Images


Игроки обеих команд тут же окружили Мусиалу, а медицинский персонал быстро прибыл на место происшествия. После оказания первой медицинской помощи футболист смог самостоятельно покинуть поле под присмотром медиков, хотя выглядел немного сбитым с толку.

Getty Images
Getty Images

Getty Images
Getty Images


Отметим, что подобная ситуация произошла с Мусиалой 15 августа во время товарищеского матча против Лейпцига. Тогда в качестве причины потери сознания была указана высокая температура воздуха.

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