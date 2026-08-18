Барселона приобретает звезду Манчестер Сити Родри за 60 миллионов евро

Барселона подписала контракт с Родри, полузащитником Манчестер Сити и испанской национальной команды.

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Барселона, каталонский футбольный клуб, официально объявила о приобретении полузащитника Манчестер Сити и испанской национальной команды Родри.



Анонс о переходе 30-летнего футболиста размещен на официальном интернет-ресурсе "блаугранас".



Обладатель Золотого мяча заключил договор с Барселоной, который будет активен до 30 июня 2030 года.



Хотя финансовые детали соглашения не были обнародованы, согласно данным СМИ, Барселона заплатила за Родри фиксированный платеж в размере 60 миллионов евро. Включая бонусные платежи, общая стоимость трансфера может составить 76,5 миллионов евро.

Qualitat, precissió i control.

Rodri és culer 💙❤️ pic.twitter.com/me7FNdIeVd — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 18, 2026





Важно отметить, что в начале лета Реал Мадрид также был заинтересован в Родри, но в конечном итоге футболист выбрал Барселону.

El mestre de l’espai-temps arriba a Barcelona. ⏱️ pic.twitter.com/W2AMVsZORc — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 18, 2026





Родри перебрался в Манчестер Сити в 2019 году из Атлетико. Вместе с "горожанами" он четыре раза становился чемпионом, дважды выиграл Кубок Англии, трижды - Кубок лиги и Суперкубок Англии, а также завоевал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.



В 2024 году Родри стал чемпионом Европы в составе сборной Испании и получил Золотой мяч.



После травмы крестообразной связки в 2024 году и длительного восстановления Родри в прошлом сезоне столкнулся с рядом травм и провел за Манчестер Сити всего 33 матча, забив два гола.



Тем не менее на чемпионате мира 2026 года Родри, будучи капитаном сборной Испании, сыграл во всех восьми матчах и помог команде выиграть турнир. Он также был признан лучшим игроком чемпионата мира.



Ранее было сообщено, что Ливерпуль взял в аренду защитника Барселоны.