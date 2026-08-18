Барселона приобретает звезду Манчестер Сити Родри за 60 миллионов евро
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Барселона, каталонский футбольный клуб, официально объявила о приобретении полузащитника Манчестер Сити и испанской национальной команды Родри.
Анонс о переходе 30-летнего футболиста размещен на официальном интернет-ресурсе "блаугранас".
Обладатель Золотого мяча заключил договор с Барселоной, который будет активен до 30 июня 2030 года.
Хотя финансовые детали соглашения не были обнародованы, согласно данным СМИ, Барселона заплатила за Родри фиксированный платеж в размере 60 миллионов евро. Включая бонусные платежи, общая стоимость трансфера может составить 76,5 миллионов евро.
Qualitat, precissió i control.— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 18, 2026
Rodri és culer 💙❤️ pic.twitter.com/me7FNdIeVd
Важно отметить, что в начале лета Реал Мадрид также был заинтересован в Родри, но в конечном итоге футболист выбрал Барселону.
El mestre de l’espai-temps arriba a Barcelona. ⏱️ pic.twitter.com/W2AMVsZORc— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 18, 2026
Родри перебрался в Манчестер Сити в 2019 году из Атлетико. Вместе с "горожанами" он четыре раза становился чемпионом, дважды выиграл Кубок Англии, трижды - Кубок лиги и Суперкубок Англии, а также завоевал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
В 2024 году Родри стал чемпионом Европы в составе сборной Испании и получил Золотой мяч.
После травмы крестообразной связки в 2024 году и длительного восстановления Родри в прошлом сезоне столкнулся с рядом травм и провел за Манчестер Сити всего 33 матча, забив два гола.
Тем не менее на чемпионате мира 2026 года Родри, будучи капитаном сборной Испании, сыграл во всех восьми матчах и помог команде выиграть турнир. Он также был признан лучшим игроком чемпионата мира.
Ранее было сообщено, что Ливерпуль взял в аренду защитника Барселоны.