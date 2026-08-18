Ювентус арендовал голкипера Тоттенхэма: Викарио переходит в Турин до лета 2027
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Как сообщили на официальной странице Ювентуса, клуб из Турина взял в аренду голкипера Тоттенхэма Гульельмо Викарио.
Вратарю 29 лет, и он будет выступать за Ювентус до конца текущего сезона, то есть до 30 июня 2027 года.
В арендном договоре предусмотрена возможность выкупа игрока за 8 миллионов евро. Кроме того, Тоттенхэм может получить дополнительные 2 миллиона евро в форме бонусов.
Here to provide a helping hand... 🧤— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 18, 2026
Guglielmo Vicario is Bianconero! ⚪️⚫️
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Следует учесть, что действующий контракт Викарио со "шпорами" заканчивается летом 2028 года.
В прошлом сезоне итальянский вратарь провел 43 матча за Тоттенхэм, пропустив 65 голов и 13 раз оставив свои ворота невредимыми. С апреля он не появлялся на поле из-за травмы.
Ранее было сообщено, что Ювентус также заключил контракт с защитником из Болоньи.