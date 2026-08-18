Ювентус арендовал голкипера Тоттенхэма: Викарио переходит в Турин до лета 2027

Викарио присоединяется к Ювентусу на сезон аренды с возможностью выкупа за 8 миллионов евро.

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Как сообщили на официальной странице Ювентуса, клуб из Турина взял в аренду голкипера Тоттенхэма Гульельмо Викарио.



Вратарю 29 лет, и он будет выступать за Ювентус до конца текущего сезона, то есть до 30 июня 2027 года.



В арендном договоре предусмотрена возможность выкупа игрока за 8 миллионов евро. Кроме того, Тоттенхэм может получить дополнительные 2 миллиона евро в форме бонусов.





Here to provide a helping hand... 🧤



Guglielmo Vicario is Bianconero! ⚪️⚫️



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Powered by @Jeep pic.twitter.com/tRmamAkhxS — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 18, 2026





Следует учесть, что действующий контракт Викарио со "шпорами" заканчивается летом 2028 года.



В прошлом сезоне итальянский вратарь провел 43 матча за Тоттенхэм, пропустив 65 голов и 13 раз оставив свои ворота невредимыми. С апреля он не появлялся на поле из-за травмы.



Ранее было сообщено, что Ювентус также заключил контракт с защитником из Болоньи.