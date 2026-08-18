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Ювентус арендовал голкипера Тоттенхэма: Викарио переходит в Турин до лета 2027

Викарио присоединяется к Ювентусу на сезон аренды с возможностью выкупа за 8 миллионов евро.
Ювентус арендовал голкипера Тоттенхэма: Викарио переходит в Турин до лета 2027
Гульельмо Викарио перешел в Ювентус / Juventus FC

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Как сообщили на официальной странице Ювентуса, клуб из Турина взял в аренду голкипера Тоттенхэма Гульельмо Викарио.

Вратарю 29 лет, и он будет выступать за Ювентус до конца текущего сезона, то есть до 30 июня 2027 года.

В арендном договоре предусмотрена возможность выкупа игрока за 8 миллионов евро. Кроме того, Тоттенхэм может получить дополнительные 2 миллиона евро в форме бонусов.

 

 



Следует учесть, что действующий контракт Викарио со "шпорами" заканчивается летом 2028 года.

В прошлом сезоне итальянский вратарь провел 43 матча за Тоттенхэм, пропустив 65 голов и 13 раз оставив свои ворота невредимыми. С апреля он не появлялся на поле из-за травмы.

Ранее было сообщено, что Ювентус также заключил контракт с защитником из Болоньи.

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