Моуринью возвращается в Реал Мадрид: новый контракт до 2029 года

Моуринью подписал трехлетний контракт с Реалом, вернувшись в клуб после ухода в 2013 году.

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Реал Мадрид официально объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера, отмечая его возвращение в клуб после ухода.



Президент Реала Флорентино Перес присутствовал на церемонии, которая прошла в конференц-зале комплекса Сьюдад Реал Мадрид.



На официальном веб-сайте Реала было объявлено, что 63-летний португалец подписал контракт на три года, который будет действовать до 30 июня 2029 года.



После подписания контракта Моуринью были вручены подарки: миниатюрная модель стадиона, часы и футболка команды с его именем на спине.





💬 Mourinho: "Volver al Real Madrid es volver a casa". pic.twitter.com/A7bgfSzBsc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2026





Стоит отметить, что Моуринью уже руководил Реалом с 2010 по 2013 год. Во время его предыдущего пребывания в клубе команда стала обладателем трофеев чемпионата, Кубка Испании и Суперкубка Испании.



Ранее было сообщено, что Реал продлил контракт с Винисиусом Жуниором после длительных переговоров.