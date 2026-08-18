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Моуринью возвращается в Реал Мадрид: новый контракт до 2029 года

Моуринью подписал трехлетний контракт с Реалом, вернувшись в клуб после ухода в 2013 году.
Моуринью возвращается в Реал Мадрид: новый контракт до 2029 года
Жозе Моуринью и Флорентино Перес / Real Madrid C.F.

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Реал Мадрид официально объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера, отмечая его возвращение в клуб после ухода.

Президент Реала Флорентино Перес присутствовал на церемонии, которая прошла в конференц-зале комплекса Сьюдад Реал Мадрид.

На официальном веб-сайте Реала было объявлено, что 63-летний португалец подписал контракт на три года, который будет действовать до 30 июня 2029 года.

После подписания контракта Моуринью были вручены подарки: миниатюрная модель стадиона, часы и футболка команды с его именем на спине.

 

 

 

 

 

 



Стоит отметить, что Моуринью уже руководил Реалом с 2010 по 2013 год. Во время его предыдущего пребывания в клубе команда стала обладателем трофеев чемпионата, Кубка Испании и Суперкубка Испании.

Ранее было сообщено, что Реал продлил контракт с Винисиусом Жуниором после длительных переговоров.

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