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Украинский защитник Бескоровайный переходит в польский клуб Лехия Гданьск на срок до 2029 года

Лехия Гданьск подписала контракт с Даниилом Бескоровайным до 2029 года, согласно официальному заявлению клуба.
Украинский защитник Бескоровайный переходит в польский клуб Лехия Гданьск на срок до 2029 года
Даниил Бескоровайный / Lechia Gdańsk

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Лехия Гданьск, польский футбольный клуб, официально заявил о заключении контракта с Даниилом Бескоровайным, оборонительным игроком из Полесья.

27-летний украинец Даниил Бескоровайный подтвердил свое соглашение с Лехией, которое продлится до 30 июня 2029 года, согласно информации на официальном сайте клуба, участвующего во втором дивизионе.

Хотя конкретная стоимость перехода не была раскрыта, Transfermarkt утверждает, что она составила 500 тысяч евро.



Стоит отметить, что руководство Лехии в этом году принял бывший тренер Карпат Владислав Лупашко.

В предыдущем сезоне Бескоровайный принял участие в девяти играх за Полесье в различных турнирах, забив один гол. Во второй половине сезона он был арендован азербайджанским клубом Сумгаит, где сыграл в 16 матчах.

Кроме того, следует упомянуть, что ранее Лехия арендовала полузащитника Карпат Артура Шаха.

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