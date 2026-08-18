Украинский защитник Бескоровайный переходит в польский клуб Лехия Гданьск на срок до 2029 года

Лехия Гданьск подписала контракт с Даниилом Бескоровайным до 2029 года, согласно официальному заявлению клуба.

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Лехия Гданьск, польский футбольный клуб, официально заявил о заключении контракта с Даниилом Бескоровайным, оборонительным игроком из Полесья.



27-летний украинец Даниил Бескоровайный подтвердил свое соглашение с Лехией, которое продлится до 30 июня 2029 года, согласно информации на официальном сайте клуба, участвующего во втором дивизионе.



Хотя конкретная стоимость перехода не была раскрыта, Transfermarkt утверждает, что она составила 500 тысяч евро.

Lechia Gdańsk wzmocniła linię defensywną. Danylo Beskorovaynyi dołącza do Biało-Zielonych na zasadzie transferu definitywnego. Środkowy obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. Witamy 🙌



Więcej: https://t.co/Ou150AXBi2 pic.twitter.com/GL2Hg4a0hm — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) August 18, 2026

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