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Жирона начинает расследование против Цыганкова за скандал в раздевалке

Жирона расследует возможное нарушение контракта Цыганковым после инцидента в раздевалке.
Жирона начинает расследование против Цыганкова за скандал в раздевалке
Виктор Цыганков / Getty Images

Жирона, каталонский футбольный клуб, начал дисциплинарное расследование против Цыганкова из-за инцидента, произошедшего в раздевалке.

Клуб Жирона считает, что недавние действия Цыганкова могут являться нарушением его контрактных обязательств и не соответствовать установленным в клубе стандартам поведения.

Инцидент, который стал причиной для начала расследования, произошел после старта сезона в Сегунде, где Жирона сыграла вничью с Леганесом (1:1). Цыганков отказался заменить игрока во время игры, что вызвало серьезную потасовку в раздевалке команды.

Жирона подтвердила свою готовность защищать свои права и интересы и принять необходимые действия в рамках дисциплинарного процесса. Однако, клуб пока не планирует делать публичные заявления по этому вопросу.

Также стоит упомянуть, что ФИФА уволила одного из своих высокопоставленных менеджеров за критику президента организации Инфантино.

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