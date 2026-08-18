Жирона начинает расследование против Цыганкова за скандал в раздевалке

Жирона расследует возможное нарушение контракта Цыганковым после инцидента в раздевалке.

Жирона, каталонский футбольный клуб, начал дисциплинарное расследование против Цыганкова из-за инцидента, произошедшего в раздевалке.



Клуб Жирона считает, что недавние действия Цыганкова могут являться нарушением его контрактных обязательств и не соответствовать установленным в клубе стандартам поведения.



Инцидент, который стал причиной для начала расследования, произошел после старта сезона в Сегунде, где Жирона сыграла вничью с Леганесом (1:1). Цыганков отказался заменить игрока во время игры, что вызвало серьезную потасовку в раздевалке команды.



Жирона подтвердила свою готовность защищать свои права и интересы и принять необходимые действия в рамках дисциплинарного процесса. Однако, клуб пока не планирует делать публичные заявления по этому вопросу.



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