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Арсенал объявляет о партнерстве с Google: AI-анализ игр и эксклюзивный контент

Арсенал объявил Google Gemini своим AI-партнером, а Google Pixel продолжит быть официальным мобильным партнером, обещая болельщикам новые возможности и контент.
Арсенал объявляет о партнерстве с Google: AI-анализ игр и эксклюзивный контент
Арсенал Google Pixel / Arcenal.com

Арсенал, футбольный клуб из Лондона, сообщил о усилении своих связей с Google.

Как говорится в пресс-релизе клуба, в рамках долгосрочного договора Google Gemini станет официальным AI-партнером Арсенала, в то время как Google Pixel продолжит свою роль официального мобильного партнера.

Благодаря Gemini, болельщики клуба получат возможность анализировать игры и новых игроков, разбираться в спорных ситуациях и синхронизировать расписание матчей.

В дополнение к этому, Арсенал планирует создавать больше эксклюзивного контента из-за кулис матчей и тренировочного центра, предоставляя новые форматы и материалы о жизни игроков в партнерстве с Google Pixel.

Ранее было заявлено, что с сезона 2026/27 испанская Ла Лига будет использовать мячи с технологией Connected Ball во всех своих матчах.

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