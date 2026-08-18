Судаков в Бенфике: 78 минут на поле, 87% точности пасов и оценка 7,2 от SofaScore

Судаков продемонстрировал высокую эффективность на поле, несмотря на отсутствие забитых мячей и ассистов в матче против Каса Пиа.

Георгий Судаков, играющий за Бенфику, принял участие в игре против Каса Пиа, проведя на игровом поле 78 минут, но не отметившись забитыми мячами или ассистами.



Судаков показал высокую точность пасов, достигнув 87%, с 33 удачными передачами из 38. Украинец также нанес три удара по воротам, один из которых был нацелен на ворота, в то время как два других были заблокированы соперниками.



Кроме того, полузащитник совершил две ключевые передачи, создал опасный момент, дважды вернул мяч в свое владение и выиграл 5 из 9 единоборств. Судаков стал жертвой нарушения правил один раз.



Статистический портал SofaScore оценил выступление Судакова на 7,2 балла по итогам матча.



Тем временем, как сообщает авторитетное издание, другой украинский футболист стал участником конфликта в раздевалке Жироны.