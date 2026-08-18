Манчестер Юнайтед борется за сохранение капитана

Манчестер Юнайтед стремится сохранить Фернандеша, предлагая более привлекательные условия контракта, несмотря на интерес других клубов.

Манчестер Юнайтед начал переговоры о продлении контракта с капитаном команды Бруно Фернандешем.



Уже состоялись первые встречи между представителями футбольного клуба и 31-летним португальским игроком. Как сообщает эксперт по футбольным трансферам Фабрицио Романо на своем YouTube-канале, "манкунианцы" стремятся сохранить этого ключевого игрока в своем составе и готовы предложить более привлекательные условия его контракта.



Клубы из Саудовской Аравии и Европы также заинтересованы в Фернандеше. В прошлом году Галатасарай попытался приобрести полузащитника, но в Манчестер Юнайтед надеются, что их капитан останется в команде.



Отметим, что Манчестер Юнайтед уже в мае предложил Фернандешу новый контракт. В данный момент продолжаются обсуждения условий возможного продления.



Тем временем, совладельцы лондонского футбольного клуба рассматривают возможность продажи своих акций.