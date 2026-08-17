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Комо готов выложить 30 млн евро за Мойзе Кена: аренда или полный переход?

Комо предлагает аренду Кена за 5 млн евро с возможностью выкупа контракта за 25 млн, но Фиорентина может отклонить предложение.
Комо готов выложить 30 млн евро за Мойзе Кена: аренда или полный переход?
Мойзе Кен / Getty Images

Джанлука Ди Марцио сообщил, что футбольная команда Комо планирует привлечь Мойзе Кена.

Сейчас Комо предлагает Фиорентине арендовать игрока за 5 миллионов евро, но не полностью перевести его.

Комо также готов в будущем выкупить контракт нападающего за 25 миллионов евро.

Однако шансы на то, что Фиорентина примет предложение, невысоки, так как клуб не хочет расставаться с игроком. Впрочем Фиорентина открыта для рассмотрения более щедрых предложений.

В прошлом сезоне Мойзе Кен сыграл 26 матчей и забил восемь голов.

Ранее стало известно, что Ювентус планирует заключить контракт с новым вратарем.

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