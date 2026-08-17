Комо готов выложить 30 млн евро за Мойзе Кена: аренда или полный переход?

Комо предлагает аренду Кена за 5 млн евро с возможностью выкупа контракта за 25 млн, но Фиорентина может отклонить предложение.

Джанлука Ди Марцио сообщил, что футбольная команда Комо планирует привлечь Мойзе Кена.



Сейчас Комо предлагает Фиорентине арендовать игрока за 5 миллионов евро, но не полностью перевести его.



Комо также готов в будущем выкупить контракт нападающего за 25 миллионов евро.



Однако шансы на то, что Фиорентина примет предложение, невысоки, так как клуб не хочет расставаться с игроком. Впрочем Фиорентина открыта для рассмотрения более щедрых предложений.



В прошлом сезоне Мойзе Кен сыграл 26 матчей и забил восемь голов.



Ранее стало известно, что Ювентус планирует заключить контракт с новым вратарем.