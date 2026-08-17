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Сооснователи Челси планируют продать акции: Боули и Уолтер на перепутье

Сооснователи Челси Боули и Уолтер рассматривают продажу акций, возможно, корпорации Clearlake, текущему главному акционеру клуба.
Сооснователи Челси планируют продать акции: Боули и Уолтер на перепутье
Челси / Getty Images

Тодд Боули и Марк Уолтер, сооснователи футбольного клуба Челси, рассматривают вариант продажи своих акционерных долей, согласно информации от Financial Times.

Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день главным акционером Челси является корпорация Clearlake. В прошлом Боули и Уолтер уже выражали несогласие с стратегией развития клуба, предложенной Clearlake.

В настоящее время оба предпринимателя рассматривают вариант продажи своих акций именно этому предприятию.

Пока неизвестно, что подтолкнуло Боули к такому решению, в то время как Уолтер уже некоторое время реализует свои активы из-за внимания регуляторов к его деловой деятельности. Напомним, что ранее он продал баскетбольный клуб Лейкерс за рекордные 12 миллиардов долларов.

Также следует отметить, что недавно бывший нападающий Челси перешел в клуб из Саудовской Аравии.

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