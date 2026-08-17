Галатасарай готовит 50-миллионное предложение за Бруну Фернандеша
The Telegraph сообщает, что Галатасарай намерен сделать предложение о переходе Бруну Фернандеша.
Турецкий клуб готов выложить 50 миллионов евро, включая бонусы, за этот трансфер. Предполагается, что основная часть этой суммы - 35 миллионов евро, а дополнительные 15 миллионов будут выплачены в форме бонусов.
Галатасарай планирует предложить Фернандешу годовой контракт на 21 миллион евро нетто плюс бонус 4 миллиона евро за подписание договора.
The Telegraph подчеркивает, что в случае перехода в Галатасарай Фернандеш увидит удвоение своей текущей зарплаты.
Несмотря на то, что Манчестер Юнайтед не хочет расставаться с своим капитаном, Галатасарай все же намерен начать переговоры.
Также было упомянуто, что новичок английской Премьер-лиги заключил контракт со звездой национальной команды Парагвая.