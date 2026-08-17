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Батшуайи переходит из Айнтрахта в саудовский клуб Абха: подробности трансфера

Абха становится 11-м клубом в карьере Батшуайи, финансовые условия перехода пока не раскрыты.
Батшуайи переходит из Айнтрахта в саудовский клуб Абха: подробности трансфера
Миши Батшуайи / Getty Images

Форвард Айнтрахта Миши Батшуайи решил перебраться в Саудовскую Аравию, присоединившись к команде Абха.

Клуб из Саудовской Аравии официально подтвердил трансфер 32-летнего бельгийского футболиста, хотя подробности сделки, включая ее финансовые условия, пока остаются в тайне.

Стоит отметить, что Батшуайи провел последний сезон в Айнтрахте, принимая участие всего в десяти играх.

Абха станет 11-м клубом в профессиональной карьере Батшуайи, который ранее играл в Англии, Турции, Германии, Испании, Франции и Бельгии.

Ранее сообщалось, что новичок английской Премьер-лиги подписал контракт со звездой национальной команды Парагвая.

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