Батшуайи переходит из Айнтрахта в саудовский клуб Абха: подробности трансфера
Абха становится 11-м клубом в карьере Батшуайи, финансовые условия перехода пока не раскрыты.
Форвард Айнтрахта Миши Батшуайи решил перебраться в Саудовскую Аравию, присоединившись к команде Абха.
Клуб из Саудовской Аравии официально подтвердил трансфер 32-летнего бельгийского футболиста, хотя подробности сделки, включая ее финансовые условия, пока остаются в тайне.
Стоит отметить, что Батшуайи провел последний сезон в Айнтрахте, принимая участие всего в десяти играх.
Абха станет 11-м клубом в профессиональной карьере Батшуайи, который ранее играл в Англии, Турции, Германии, Испании, Франции и Бельгии.
Ранее сообщалось, что новичок английской Премьер-лиги подписал контракт со звездой национальной команды Парагвая.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: