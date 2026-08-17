Батшуайи переходит из Айнтрахта в саудовский клуб Абха: подробности трансфера

Абха становится 11-м клубом в карьере Батшуайи, финансовые условия перехода пока не раскрыты.

Форвард Айнтрахта Миши Батшуайи решил перебраться в Саудовскую Аравию, присоединившись к команде Абха.



Клуб из Саудовской Аравии официально подтвердил трансфер 32-летнего бельгийского футболиста, хотя подробности сделки, включая ее финансовые условия, пока остаются в тайне.



Стоит отметить, что Батшуайи провел последний сезон в Айнтрахте, принимая участие всего в десяти играх.



Абха станет 11-м клубом в профессиональной карьере Батшуайи, который ранее играл в Англии, Турции, Германии, Испании, Франции и Бельгии.



Ранее сообщалось, что новичок английской Премьер-лиги подписал контракт со звездой национальной команды Парагвая.