Ланс противостоит ПСЖ и впервые в истории завоевывает Суперкубок Франции

Ланс обыграл ПСЖ и впервые в истории выиграл Суперкубок Франции.

В захватывающем поединке Ланс завоевал титул обладателя Суперкубка Франции.



В противостоянии с ПСЖ команда, возглавляемая Дино Топпмеллером, казалось, не имела никаких перспектив на успех.



Однако, именно Ланс первым забил в матче, благодаря голу Товена на 32-й минуте. ПСЖ, несмотря на то, что они оказались в большинстве через пять минут после этого, не сумели изменить течение игры.



После удаления Мендеша, обе команды завершили матч на равных, но Ланс удержал свое преимущество и победил.



Это первый случай в истории, когда "кроваво-золотые" стали победителями Суперкубка Франции. Ранее они пытались завоевать этот трофей только однажды, уступив ПСЖ в 1998 году.



Также стоит отметить, что Арсенал стал обладателем Суперкубка Англии.