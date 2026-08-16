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Барселона увеличивает ставки: третья попытка трансфера Родри

Барселона увеличивает ставки на Родри, ожидая завершения переговоров с Манчестер Сити.
Барселона увеличивает ставки: третья попытка трансфера Родри
Родри / Getty Images

Барселона в третий раз обратилась к Манчестер Сити с предложением о трансфере Родри, повысив общую сумму сделки до примерно 70 миллионов евро, включая бонусы. Ранее Манчестер Сити отклонил два предложения Барселоны по трансферу 30-летнего полузащитника.

Каталонский клуб выразил уверенность в возможности достижения соглашения с английским клубом, и переговоры перешли в заключительную стадию.

Тем временем, Манчестер Сити приближается к заключению контракта с 18-летним полузащитником Лилля Айюбом Буадди.

Напомним, что новый футболист Барселоны сразу же произвел положительное впечатление на тренерский состав клуба.

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