Ньюкасл ведет переговоры с Баварией о переходе Палиньи в АПЛ

Ньюкасл надеется усилить состав Палиньей после неудачи с Хейбьергом.

Согласно информации от Sky Sports, Ньюкасл ведет переговоры с Баварией о потенциальном переходе Жоау Палиньи.



Английский клуб проявил интерес к португальскому футболисту после неудачной попытки приобрести Пьера-Эмиля Хейбьерга. Бавария, в свою очередь, не рассматривает возможность отдать Палиньи в аренду, предпочитая обсуждать только его продажу.



30-летний полузащитник взвешивает варианты между работой в Баварии, возвращением в Бенфику или Спортинг, или продолжением своей карьеры в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Палинья, однако, больше склоняется к выбору продолжить играть в Англии.



Ньюкасл, с другой стороны, рассчитывает на успешное окончание переговоров с Баварией и усиление своего состава опытным португальским полузащитником.



Ранее стало известно, что игрок Баварии потерял сознание во время товарищеского матча с Лейпцигом.