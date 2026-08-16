Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Ньюкасл ведет переговоры с Баварией о переходе Палиньи в АПЛ

Ньюкасл надеется усилить состав Палиньей после неудачи с Хейбьергом.
Ньюкасл ведет переговоры с Баварией о переходе Палиньи в АПЛ
Жоау Палиньи / Getty Images

Согласно информации от Sky Sports, Ньюкасл ведет переговоры с Баварией о потенциальном переходе Жоау Палиньи.

Английский клуб проявил интерес к португальскому футболисту после неудачной попытки приобрести Пьера-Эмиля Хейбьерга. Бавария, в свою очередь, не рассматривает возможность отдать Палиньи в аренду, предпочитая обсуждать только его продажу.

30-летний полузащитник взвешивает варианты между работой в Баварии, возвращением в Бенфику или Спортинг, или продолжением своей карьеры в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Палинья, однако, больше склоняется к выбору продолжить играть в Англии.

Ньюкасл, с другой стороны, рассчитывает на успешное окончание переговоров с Баварией и усиление своего состава опытным португальским полузащитником.

Ранее стало известно, что игрок Баварии потерял сознание во время товарищеского матча с Лейпцигом.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости