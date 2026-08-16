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Гордон завоевывает Барселону: тренеры в восторге от его формы и агрессии

Гордон впечатлил Барселону своей формой и адаптацией к тренировочному ритму, получив поддержку главного тренера Флика.
Гордон завоевывает Барселону: тренеры в восторге от его формы и агрессии
Энтони Гордон / Getty Images

Антони Гордон произвел благоприятное впечатление на тренерский штаб Барселоны с начала тренировочного периода.

Алекс Пинтанель, опираясь на информацию EsportsRAC1, отметил, что 25-летний английский футболист присоединился к команде в отличной физической форме.

Гордон успешно адаптировался к интенсивному тренировочному ритму и без труда находит общий язык с новыми участниками команды.

Главный тренер Ханси Флик высказал свою поддержку, отмечая высокую производительность Гордона, его агрессивное прессинговое действие и скорость в вертикальных наступлениях.

Напомним, что ранее Барселона отвергла слухи о своем интересе к игроку из Спортинга.

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