Гордон завоевывает Барселону: тренеры в восторге от его формы и агрессии
Гордон впечатлил Барселону своей формой и адаптацией к тренировочному ритму, получив поддержку главного тренера Флика.
Антони Гордон произвел благоприятное впечатление на тренерский штаб Барселоны с начала тренировочного периода.
Алекс Пинтанель, опираясь на информацию EsportsRAC1, отметил, что 25-летний английский футболист присоединился к команде в отличной физической форме.
Гордон успешно адаптировался к интенсивному тренировочному ритму и без труда находит общий язык с новыми участниками команды.
Главный тренер Ханси Флик высказал свою поддержку, отмечая высокую производительность Гордона, его агрессивное прессинговое действие и скорость в вертикальных наступлениях.
Напомним, что ранее Барселона отвергла слухи о своем интересе к игроку из Спортинга.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: