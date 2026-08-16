ПСЖ подписывает контракт с Мики Годтсом

Мики Годтс, новый игрок ПСЖ, обладает гибкостью для игры на различных позициях и будет носить номер 22 в новом клубе.

Пари-Сен-Жермен (ПСЖ) официально заявил о приобретении игрока Аякса Мики Годтса. 21-летний бельгийский фланговый игрок подписал контракт до лета 2031 года.



Годтс обладает гибкостью, которая позволяет ему играть на любой из атакующих позиций или занимать место в центре полузащиты. Стоит отметить, что его игровой номер в новом клубе будет 22, сообщает пресс-служба ПСЖ.



Согласно данным СМИ, ПСЖ заплатит за переход Годтса 45 миллионов евро, также предусмотрено 10 миллионов в виде бонусов.



Таким образом, Годтс вошел в пятерку самых дорогих трансферов в истории Аякса. Только Антони, Френки де Йонг, Маттейс де Лигт и Лисандро Мартинес были проданы за большую сумму.



Напомним, что Интер завершил трансфер игрока сборной Англии.