Малиновский дебютировал в Трабзонспоре: ничья с Касымпашей и рейтинг 6,6

Украинский хавбек Руслан Малиновский дебютировал в составе Трабзонспора в матче против Касымпашей, завершившемся ничьей 1:1.

В субботу, 15 августа, в рамках открытия турецкой Суперлиги команда Трабзонспор сыграла в гостях с Касымпашей, и игра закончилась ничьей 1:1.



В этой встрече украинский хавбек Руслан Малиновский дебютировал в составе "бордово-синих". Малиновский стартовал в основном составе и был заменен на 84-й минуте.



В ходе матча Малиновский 72 раза прикасался к мячу, произвел один удар снаружи штрафной, создал одну голевую возможность, совершил 47 точных передач из 56 (с точностью 84%), выиграл пять из десяти дуэлей, сделал два отбора и два перехвата, дважды пытался обыграть противника, потерял мяч 17 раз, дважды нарушил правила и один раз на него был совершен фол.



Аналитический ресурс WhoScored оценил действия Малиновского на поле в 6,6 балла.



Портал Sofascore также присудил Малиновскому рейтинг 6,6.



Стоит отметить, что в текущее летнее трансферное окно Малиновский стал футболистом Трабзонспора, перейдя из Дженоа в статусе свободного агента.