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Артем Степанов: Первый гол в сезоне чемпионата Нидерландов

19-летний Степанов забил головой на 62-й минуте матча против АЗ, сократив отставание Утрехта в счете.
Артем Степанов: Первый гол в сезоне чемпионата Нидерландов
Артем Степанов / Getty Images

Украинский футболист Артем Степанов отметился первым голом в новом сезоне чемпионата Нидерландов.

Во втором туре против команды АЗ 19-летний Степанов, выступающий за Утрехт, забил гол головой на 62-й минуте, сократив отставание в счете. Это был ответный удар после того, как его команда пропустила три мяча.

Тем не менее, этот гол оказался единственным для Утрехта в этом матче, который закончился со счетом 1:4 в пользу АЗ.

Следует отметить, что это был первый официальный матч Степанова в этом сезоне, поскольку он пропустил первый тур из-за проблем с регистрацией.

Степанов перебрался в Утрехт на условиях аренды из Байера в январе этого года. Во второй половине прошлого сезона он сыграл 15 матчей за нидерландскую команду, забив пять голов и сделав одну голевую передачу.

Ранее было объявлено, что Утрехт продлевает аренду Степанова на следующий сезон.

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