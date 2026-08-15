Артем Степанов: Первый гол в сезоне чемпионата Нидерландов
Украинский футболист Артем Степанов отметился первым голом в новом сезоне чемпионата Нидерландов.
Во втором туре против команды АЗ 19-летний Степанов, выступающий за Утрехт, забил гол головой на 62-й минуте, сократив отставание в счете. Это был ответный удар после того, как его команда пропустила три мяча.
Тем не менее, этот гол оказался единственным для Утрехта в этом матче, который закончился со счетом 1:4 в пользу АЗ.
Следует отметить, что это был первый официальный матч Степанова в этом сезоне, поскольку он пропустил первый тур из-за проблем с регистрацией.
Степанов перебрался в Утрехт на условиях аренды из Байера в январе этого года. Во второй половине прошлого сезона он сыграл 15 матчей за нидерландскую команду, забив пять голов и сделав одну голевую передачу.
Ранее было объявлено, что Утрехт продлевает аренду Степанова на следующий сезон.