Футболист Баварии потерял сознание на поле
В субботу, 15 августа, на мюнхенском стадионе Альянц Арена Бавария одержала победу над Лейпцигом со счетом 3:1 в товарищеском матче.
Однако ближе к концу игры произошел тревожный инцидент. На 84-й минуте полузащитник Джамал Мусиала, который забил третий гол за Баварию всего тремя минутами ранее, упал на поле, потеряв сознание из-за сильной жары, сообщает Goal.com.
Несколько игроков его команды в ужасе бросились к нему, главный судья остановил матч, и медицинская команда немедленно прибежала на поле.
К счастью, Мусиале удалось быстро прийти в себя и он сам смог покинуть поле, хотя и выглядел потрясенным и неустойчиво держался на ногах.
Сообщается, что у 23-летнего футболиста были головокружение и проблемы с кровообращением. Во время матча температура превысила 30°C.
Напомним, что недавно Бавария объявила о заключении контракта с защитником национальной сборной Германии.