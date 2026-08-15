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Футболист Баварии потерял сознание на поле

Тревожный инцидент в матче между Баварией и Лейпцигом: полузащитник Баварии Мусиала потерял сознание из-за жары.
Футболист Баварии потерял сознание на поле
Джамал Мусиала потерял сознание во время матча / Getty Images

В субботу, 15 августа, на мюнхенском стадионе Альянц Арена Бавария одержала победу над Лейпцигом со счетом 3:1 в товарищеском матче.

Однако ближе к концу игры произошел тревожный инцидент. На 84-й минуте полузащитник Джамал Мусиала, который забил третий гол за Баварию всего тремя минутами ранее, упал на поле, потеряв сознание из-за сильной жары, сообщает Goal.com.

Несколько игроков его команды в ужасе бросились к нему, главный судья остановил матч, и медицинская команда немедленно прибежала на поле.

К счастью, Мусиале удалось быстро прийти в себя и он сам смог покинуть поле, хотя и выглядел потрясенным и неустойчиво держался на ногах.

Сообщается, что у 23-летнего футболиста были головокружение и проблемы с кровообращением. Во время матча температура превысила 30°C.

Напомним, что недавно Бавария объявила о заключении контракта с защитником национальной сборной Германии.

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