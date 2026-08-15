Интер подписывает контракт с Джедом Спенсом из Тоттенхэма

Джед Спенс переходит в Интер: контракт до 2031 года, стоимость трансфера - 31,5 миллиона евро.

Интер официально подтвердил подписание контракта с правым защитником Тоттенхэма и сборной Англии Джедом Спенсом.

Сведения о переходе 26-летнего игрока были размещены на официальном интернет-ресурсе "нерадзурри".



Спенс подписал договор с итальянским клубом до июня 2031 года. Хотя финансовые детали сделки не были обнародованы, ранее сообщалось, что трансфер обойдется в 31,5 миллиона евро.



В прошлом сезоне Спенс принял участие в 44 матчах за Тоттенхэм в различных турнирах, не забив ни одного гола.



На мировом чемпионате 2026 года он сыграл в восьми матчах за английскую национальную команду.



Стоит отметить, что ранее появилась информация о переходе капитана Тоттенхэма в мадридский Атлетико.