В Марселе наказали капитана на фоне трансферных событий

Отказ Хейбьерга переезжать в Ньюкасл вызвал разочарование в Марселе, возможен пересмотр его статуса капитана.

Пьер-Эмиль Хейбьерг столкнулся с проблемами в Марселе, после того как отказался переезжать в Ньюкасл, как сообщает Daily Mail.



Руководство Марселя рассчитывало продать полузащитника в клуб Английской Премьер Лиги в рамках стремления сократить зарплатный фонд команды.



Владелец клуба Фрэнк Маккорт, как говорится, был глубоко разочарован решением Хейбьерга отказаться от перехода.



Теперь его позиция в команде может быть пересмотрена, поскольку руководство рассматривает возможность отнять у него статус капитана.



Напомним, что новый тренер Милана решил продать одного из ведущих игроков команды.