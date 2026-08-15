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В Марселе наказали капитана на фоне трансферных событий

Отказ Хейбьерга переезжать в Ньюкасл вызвал разочарование в Марселе, возможен пересмотр его статуса капитана.
В Марселе наказали капитана на фоне трансферных событий
Пьер-Эмиль Хейбьерг / Getty Images

Пьер-Эмиль Хейбьерг столкнулся с проблемами в Марселе, после того как отказался переезжать в Ньюкасл, как сообщает Daily Mail.

Руководство Марселя рассчитывало продать полузащитника в клуб Английской Премьер Лиги в рамках стремления сократить зарплатный фонд команды.

Владелец клуба Фрэнк Маккорт, как говорится, был глубоко разочарован решением Хейбьерга отказаться от перехода.

Теперь его позиция в команде может быть пересмотрена, поскольку руководство рассматривает возможность отнять у него статус капитана.

Напомним, что новый тренер Милана решил продать одного из ведущих игроков команды.

 

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