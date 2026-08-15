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Милан готов продать Леау за 40 миллионов евро: новые планы Аморима

Милан готов продать Рафаэла Леау за 40 миллионов евро, ожидая предложений от заинтересованных команд.
Милан готов продать Леау за 40 миллионов евро: новые планы Аморима
Рафаэл Леау / Getty Images

Милан может расстаться с своим фланговым нападающим Рафаэлом Леау в предстоящее летнее трансферное окно, как сообщает Николо Скира. Португальский футболист, похоже, больше не входит в стратегические планы нового главного тренера команды, Рубена Аморима.

Клуб готов рассмотреть предложения по 27-летнему игроку, ожидая от его продажи около 40 миллионов евро. В настоящий момент Милан ожидает официальных предложений от команд, заинтересованных в приобретении Леау.



Леау присоединился к "россонери" в августе 2019 года, перейдя из Лилля за 49,5 миллиона евро. Стоит отметить, что его контракт с Миланом действителен еще два года.

Тем временем, Микель Артета намекнул на возможность крупных трансферов.

 

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