Де Йонг вперше прокоментував чутки про можливий відхід

Футболист отвергает слухи о конфликте в Барселоне и подчеркивает свою преданность клубу.

Испанская газета Mundo Deportivo сообщает, что Френки де Йонг опровергает слухи о несогласии с Ханси Фликом и руководством Барселоны.



Полузащитник акцентировал внимание на том, что в последнее время в прессе появляется много недостоверной информации о нем. Де Йонг заявляет, что такие публикации негативно отражаются на его имидже и влияют на то, как его воспринимают болельщики.



Футболист также отверг слухи о том, что он отказался играть в матче против Атлетико в Лиге чемпионов прошлого сезона. Де Йонг уточнил, что всегда стремится принимать участие в важных играх и не понимает, откуда появились такие слухи.



Кроме того, он подтвердил, что у него хорошие отношения с Фликом и руководством Барселоны. Де Йонг регулярно общается с тренером и представителями клуба, и продолжает считать игру за каталонскую команду своим главным приоритетом.



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